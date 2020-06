Braskem assina contrato de fornecimento de nafta com Petrobras

A Braskem assinou os contratos de fornecimento de nafta com a Petrobras para as unidades industriais da petroquímica no Rio Grande do Sul e na Bahia. Em fato relevante, a empresa explica que os contratos, com prazo de cerca de cinco anos, garantem o fornecimento de um volume mínimo anual de 650 mil toneladas e, por opção da Petrobras, de um volume adicional máximo de até 2,8 milhões de toneladas por ano, com preço de 100% da referência internacional ARA (sigla dos portos de Amsterdã, Roterdã e Antuérpia).

O contrato atual vence em dezembro e o preço de referência estabelecido era de 102,1%. Para garantir acesso ao sistema logístico de nafta no Rio Grande do Sul, a Braskem também renovou os contratos de tancagem com a petrolífera e de movimentação e tancagem com a Petrobras Transporte.