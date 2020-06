Cine Drive-In estreia neste feriado e exibirá filmes próximo à orla do Guaíba

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus e distanciamento social obrigatório, os amantes do cinema poderão contar com uma forma de assistir pela primeira vez ou rever seus filmes preferidos de maneira segura em Porto Alegre.

O Cine Drive-In, primeiro drive-in aberto desde que o formato estreou na Capital, há 50 anos, começa a funcionar neste dia 11 de junho, no estacionamento da ADVB-RS, à beira do Guaíba Durante dez dias consecutivos, com duas sessões por dia, serão exibidos filmes adultos e infantis, como Meia-noite em Paris e Turma da Mônica: Laços.

Na estreia, às 19h, Meia-noite em Paris, de Woody Allen, seguido por A bela da tarde, às 22h, de Luis Buñuel.

O Cine Drive-In contará com uma estrutura ampla, de 10 mil metros quadrados, com capacidade entre 60 e 100 carros - respeitando a distância regulamentar em tempos pandêmicos indicada pelos órgãos de saúde, de 2 metros entre os veículos. Para garantir o conforto e visibilidade dos espectadores, a tela tem aproximadamente 150 metros quadrados e o áudio será sincronizado pelo rádio dos automóveis.

Os horários e os preços podem ser conferidos no Instagram e no Facebook de O Cine Drive-In e no site de ingressos Uhuu!. Valores a partir de R$ 80,00 por veículo.