Ouro fecha em alta, com maior busca por segurança e expectativa sobre Fed

O contrato mais líquido de ouro fechou em alta nesta terça-feira (9) com mercados acionários voláteis no primeiro dia de reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). Com incerteza sobre novas ações do Fed para apoiar a economia diante de dados animadores, investidores realizam lucros no mercado acionário e buscam pelo metal precioso, que ficou ainda mais atrativo com preços baixos após a queda da semana passada.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 0,99%, a US$ 1.721,9 a onça-troy.

O ouro já era negociado bem cedo (horário de Brasília) acima dos US$ 1.700 a onça troy, recuperando pesadas perdas que sofreu na sexta-feira, aponta Carsten Fritsch, analista do Commerzbank. "Os preços do ouro se estabilizaram nesta terça-feira, com o mercado de ações mundiais recuando modestamente, depois de ficarem dinâmicos por semanas devido à reabertura de economias atingidas pela pandemia de coronavírus."

Para Fritsch, a queda nos preços do ouro também fez o metal precioso se tornar novamente atrativo. "Isso é mais uma vez evidência de que contratempos no preço do ouro são vistos como oportunidades de compra."

Com relação à política monetária do Fed, que divulga amanhã decisão da mais recente reunião do Fomc, Carsten Fritsch acredita o Fed continuará no mesmo caminho de antes. "As últimas especulações sobre taxas de juros negativas evaporaram-se nos últimos dias", conclui.