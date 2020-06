Academias gaúchas já recuperaram 47% dos alunos perdidos durante a quarentena

flexibilização das restrições de combate ao novo coronavírus As academias no Rio Grande do Sul já apresentam alta procura após aque permitiu as reaberturas. A recuperação de clientes no Estado é de 47,2%, segundo levantamento feito pela startup Tecnofit.

Conforme a pesquisa, o Rio Grande do Sul foi um dos estados com a menor perda de alunos durante a quarentena, de 51,9%, ficando atrás somente de Santa Catarina (50,7%) e do Mato Grosso do Sul (51,7%).

O levantamento da reabertura foi coletado entre 27 de abril e 31 de maio e monitorou negócios em academias, centros de treinamento e estúdios. Comparando a outros estados, o Amazonas teve a maior perda de alunos durante a pandemia, em 78,5%. Já o Mato Grosso mostrou a maior recuperação de alunos, de 93,4%.

A pesquisa também mostrou que a frequência dos alunos nas academia oscilou de forma gradativa após a reabertura. A frequência semanal média, que antes era de 40,2%, ficou em 19% na primeira semana de reabertura e em 21,5% na segunda. Na terceira semana, o crescimento foi para 22%, na quarta para 24,7% e na quinta semana uma leve queda com 24,1%.