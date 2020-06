Indústria gaúcha repete recuo intenso e cai mais de 20% em abril, mostra IBGE

quando as perdas já haviam sido de 19,6% em meio à pandemia do novo coronavírus o dado divulgado pelo IBGE havia sido de 20,1% - inicialmente, A produção industrial gaúcha acentuou quedas em abril, registrando recuo de 21,0% ante março,em meio àFoi o resultado negativo mais intenso desde o início da série histórica. Ante abril de 2019, o tombo foi ainda maior: de -35,8%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, divulgados nesta terça-feira (9).

a maior queda da história A queda no RS foi mais intensa que a média nacional. No País, a indústria anotou perdas de 18,8% em abril,, e de 27,2% ante abril do ano passado. O Estado acumula recuo de 13,2% no ano e de 3,6% em 12 meses.

O mau desempenho do Rio Grande do Sul em abril acompanhou a queda de outros 12 locais pesquisados pelo IBGE. Amazonas (-46,5%), Ceará (-33,9%), Região Nordeste (-29,0%), Paraná (-28,7%), Bahia (-24,7%), São Paulo (-23,2%) lideraram com os piores resultados do País no quarto mês do ano.

Por segmento, a queda mais expressiva no Estado foi sentida pela fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou -83,2%. Metalurgia (-63,7%), preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-60,4%) e fabricação de móveis (-55,9%) também tiveram recuos intensos. Somente a fabricação de alimentos anotou dado positivo, em 1,3%.