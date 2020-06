Sine de Porto Alegre faz parceria para oferecer dicas em entrevistas de emprego

A partir desta terça-feira (9) o Sine Municipal de Porto Alegre, em parceria com a Rede Cidadã, inicia capacitação com dicas para as entrevistas de emprego. O encontro será às terças-feiras, das 9h às 11h. Nesta terça, serão convidados a participar os trabalhadores que estiverem na unidade do Sine, localizada na esquina da avenida Sepúlveda com a Mauá, no Centro Histórico. Para os demais encontros, será necessário agendamento.

Cada palestra terá o máximo de oito participantes, com todas as medidas de prevenção ao coronavírus tomadas. “Para quem está em busca de um lugar no mercado de trabalho, a entrevista é um momento de bastante aflição. Sabendo como agir neste momento, os trabalhadores podem ter tranquilidade para mostrar suas habilidades profissionais e mais chances de conseguir a vaga”, destaca a diretora do Sine, Susana Hoff. Também serão disponibilizados vídeos no Facebook com uma dica por semana sobre o tema.

“Serão abordados temas como postura e comportamento na entrevista, autoestima e organização de currículo, entre outros itens", esclarece Mônica Riffel, coordenadora da Rede Cidadã. A Rede Cidadã é uma entidade de assistência social que desenvolve programas e projetos de forma permanente e planejada. Desde 2002, reúne sociedade civil, empresas, órgãos públicos, organizações sociais e voluntários, para trazer soluções em geração de trabalho e renda.

O Sine Municipal atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.