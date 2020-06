Lideranças projetam a retomada da economia

Mobilizados em torno da retomada do desenvolvimento no Estado, lideranças empresariais e deputados se reuniram virtualmente nesta segunda-feira para tratar dos desafios e oportunidades de negócios que surgem em meio à pandemia de Covid-19. O tema norteou a 11ª reunião do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Redes de colaboração e de orientação aos empresários, com consciência social, estão entre as ações listadas como fundamentais para este processo de reinvenção da economia.

"Precisamos pensar em soluções práticas e viáveis para a sobrevivência das empresas", destacou o presidente do G5, João Satt (um dos idealizadores do Fórum), advertindo que, sem as contas em dia, não há como almejar competitividade. Satt avaliou que é chegado o momento de modificar o formato dos relacionamentos comerciais. "Produtos como o calçado gaúcho têm como saída a venda on-line. O varejo precisa evoluir e ir para a internet construir um grande marketplace", sugeriu. "Se conseguimos isso, resolveremos o problema dos fabricantes, via escoamento dos estoques. Da mesma forma, outras cadeias produtivas podem seguir este caminho", pontuou Satt.

A fala dele encontrou similaridade no estudo desenvolvido pelo Transforma RS, que reuniu percepções de uma centena de líderes empresariais. Além deles, membros da sociedade, do poder público e do setor de ensino responderam à pesquisa Desafios e Oportunidades Pós-Pandemia. O levantamento coletou uma série de 500 ideias para o desenvolvimento. "De acordo com as respostas, haverá um direcionamento maior para negócios digitais, e uma reinvenção do modo de funcionamento dos empreendimentos", avaliou o presidente do Transforma RS, Daniel Randon. O gestor chamou a atenção para o fato de que muitos pequenos empreendimentos já se adaptaram ao novo perfil de consumidor (mais aberto a novas tecnologias com consciência social e ambiental).

No estudo, lideranças gaúchas relataram também a necessidade de reformas estruturantes no Estado, com planejamento organizado e a participação da sociedade neste processo, via ações colaborativas imediatas e a médio prazo. "Fica clara a necessidade de líderes que pensem o Estado como um todo", destacou Randon. Ainda conforme o levantamento, o setor de inovação e novas tecnologias (parques tecnológicos) e o do agronegócio (em todos os seus elos) foram apontados como os mais potentes para alavancar a retomada da economia no Rio Grande do Sul.

Já o superintendente do Sebrae/RS, André Vanoni de Godoy, apresentou o reposicionamento da entidade diante da pandemia de Covid-19, destacando a necessidade de se reinventar para continuar representando os pequenos negócios. Entre as ações, o Sebrae implementou o homeoffice e tele-trabalho para os colaboradores em todo o Rio Grande do Sul, e ampliou o contato com seu público.

"No atendimento remoto, os contatos aumentaram 44% em relação ao mesmo período do ano passado, com 125 mil empreendedores sendo orientados através da central de negócios", observou Godoy. "Nessa ampliação de atendimento remoto nós atendemos 78 mil negócios, o que representa incremento de 72% em relação à 2019. Outras 46 mil pessoas físicas também atendidas, o que significa aumento de 45% em relação à 2019 - toda essa operação nos colocamos de pé em menos de uma semana".

Conforme Godoy, levantamento recente do Sebrae/RS aponta que o grande entrave das empresas é a falta de capital de giro. De acordo com o estudo, 36% dos empresários procuraram financiamento, sendo que destes apenas 24% conseguiram. "A dificuldade fica por conta de problemas cadastrais, falta de garantias nos avalistas e taxas de juros muito altas, mesmo aquelas dos programas do governo federal".

Mediando o debate, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), relatou que o governo do Estado tem acompanhado as discussões do Fórum, e sinalizou que o governador Eduardo Leite participou de um dos encontros iniciais. "Estamos trabalhando em harmonia para superar esse momento difícil que estamos passando", disse o parlamentar, antecipando que na próxima reunião, em 22 de junho, o secretário de Governança e Gestão Estratégica (SGGE), Claudio Gastal apresentará ações para o setor produtivo, começando pelo coureiro-calçadista.