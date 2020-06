Dólar recua ante rivais, com foco dos investidores em reabertura econômica

Depois de ter conseguido engatar uma alta na sexta-feira, o dólar voltou a recuar ante outras moedas fortes nesta segunda-feira (8) com o foco dos investidores voltado para a retomada econômica pós-coronavírus. A perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mantenha os estímulos monetários e o aumento do déficit orçamentário americano também pressionam a divisa.

No fim da tarde em Nova York, o dólar registrava baixa a 109,39 ienes, o euro subia a US$ 1,1299 e a libra avançava a US$ 1,2726. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante seis rivais, registrou queda de 0,33%, a 96,618 pontos.

"O dólar começou a segunda semana de junho em baixa contra todas as principais moedas hoje", comenta a chefe de estratégias cambiais da BK Asset Management, Kathy Lien. Ainda na esteira da surpreendente queda da taxa de desemprego dos EUA em maio, os investidores se mantiveram focados nos processos de reabertura econômica e fugiram da segurança do dólar.

Na visão de Lien, um tom mais otimista do Fed na decisão de juros desta quarta-feira, 10, pode "reviver o rali do dólar". Analistas do ING, no entanto, não esperam que a autoridade monetária dos EUA diminua os estímulos contra a crise da covid-19. "Uma ata inalterada do Fomc Comitê Federal de Mercado Aberto com relação à compra de ativos deve permitir que o dólar continue sua tendência de baixa", avalia o banco holandês.

Os déficits orçamentário e comercial dos EUA também tendem a enfraquecer o dólar, segundo a LPL Financial. "Ainda que o status do dólar como moeda de reserva mundial forneça um amortecedor contra movimentos extremos de curto prazo, o cenário de estímulos fiscais e monetários recordes deve continuar a manter a pressão negativa sobre o dólar", defende a corretora americana.

Segundo dados divulgados hoje pelo Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), o déficit orçamentário federal americano em maio foi de US$ 424 bilhões, quase o dobro do registrado em igual mês de 2019.

Ante divisas emergentes e ligadas a commodities, o dólar também recuou. No final tarde em Nova York, a moeda americana cedia a 21,5429 pesos mexicanos, a 16,6984 rands sul-africanos e a 68,8452 pesos argentinos.