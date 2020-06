Bolsas de NY fecham em alta ante otimismo com retomada e Nasdaq registra recorde

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, nesta segunda-feira (8). O otimismo com a retomada econômica continuou a prevalecer, com a certeza também do apoio do governo americano e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Com isso, o Nasdaq atingiu máxima histórica intraday e também recorde histórico de fechamento, enquanto o S&P 500 zerou as perdas de 2020 e agora sobe 0,05% até agora neste ano.