Ministério de Minas e Energia diz que debêntures verdes vão impulsionar investimentos em renováveis

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou que as debêntures verdes lançadas por decreto na última sexta-feira (5) vão impulsionar investimentos de mais de R$ 170 bilhões até 2029 em fontes de energia renováveis, acrescentando 36 mil MW de capacidade instalada no sistema (o que seria suficiente atualmente para atender a quase 10 estados como o Rio Grande do Sul).

Segundo o Ministério de Minas e Energia, as debêntures verdes, que visam projetos de infraestrutura que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes, vão dar novo impulso por criar condições mais favoráveis de financiamento. Poderão usar o instrumento projetos de pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras eólicas, usinas fotovoltaicas e usinas movidas a resíduos sólidos urbanos (o conhecido lixo produzido em nossas cidades).

A expectativa do Ministério de Minas e Energia é de que serão implantados no País, nos próximos 10 anos, mais de 3 mil MW em novos projetos de pequenas centrais hidrelétricas, mais de 25 mil MW em novas centrais geradoras eólicas e mais de 8 mil MW em novas usinas fotovoltaicas. Em relação ao setor de resíduos sólidos urbanos para geração de energia, a pasta destacou que as usinas possibilitarão reduzir a contaminação do solo e das águas provocada pelos mais de 2,5 mil "lixões" ainda ativos no País e atrair investimentos de R$ 5 bilhões até 2029 e gerar milhares de empregos.