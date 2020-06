Feriado na Serra

Com a volta das atividades turísticas na Serra, o Dia dos Namorados - que, neste ano, cai próximo ao feriado de Corpus Christi - terá um gostinho ainda mais especial. Uma boa opção de hospedagem na região são os empreendimentos do grupo Casa Hotéis, que estará com três das suas quatro unidades abertas, com pacotes especiais: Parador, em Cambará do Sul; e os hotéis Casa da Montanha e Wood, em Gramado.