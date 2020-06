O Shopping Total, em parceria com o Grupo Austral, promove, nos dias 12, 13 e 14 de junho, uma ação diferenciada: o Love Weekend Drive-In Experience. Trata-se de um projeto de drive-in, que resgata o cinema à moda antiga, dentro dos carros. E a data escolhida é o fim de semana do Dia dos Namorados. A programação conta com música por Bluetooth. Entre as atrações estão os DJs Lê Araújo, Zinho e Mau Bagarollo.