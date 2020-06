Duas usinas de energia solar da Panvel começam a operar até junho no RS

A Panvel termina a instalação de mais duas usinas de energia fotovoltaica no Rio Grande do Sul até junho deste ano. As unidades, localizadas em Montenegro e Rosário do Sul, só aguardam liberação da concessionária de energia para começar a operar.

O projeto foi deflagrado em 2019 no município de Vacaria, com a instalação da primeira usina. A denominada Aurora Solar tem capacidade de 150 mil kWh/ano, o que é suficiente para compensar o consumo de energia das lojas da Panvel na região.

O plano da empresa é de atuar com geração própria para compensar o consumo de suas filiais. A expectativa é encerrar o ano com nove usinas similares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Somadas, as unidades produzirão 14 milhões kWh/ano, alimentando mais de 300 lojas de rua da Panvel.

A instalação das usinas deve reduzir a emissão de 1.727 toneladas de CO2 por ano na atmosfera, o equivalente ao plantio de 168.000 árvores. O projeto, idealizado em parceria com investidores, tem investimento total de mais de R$ 30 milhões.