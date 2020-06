'Estão roubando muito no Centro (de Porto Alegre)', diz presidente do Sindilojas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Paulo Kruse, disse, na manhã desta sexta-feira (5), que "estão roubando muito no Centro (de Porto Alegre)". A informação foi compartilhada antes de começar a videoconferência sobre a concessão do Mercado Público da Capital, que está sendo divulgado pela prefeitura.

Segundo Kruse, a entidade entrou em contato com a Brigada Militar para pedir providências sobre as ações de ladrões. "Entram de cinco a seis nas lojas". relatou o dirigente.

Kruse disse ainda que muitos negócios fechando, desde que houve a liberação para reabertura em maio. As restrições foram adotadas em março, com fechamento de estabelecimentos por decretos municipais para combate á pandemia do novo coronavírus.

O presidente do Sindilojas disse que os lojistas precisam reduzir os preços dos aluguéis. "Os locadores têm de negociar. O mercado diminuiu, e as pessoas têm de entender não vão conseguir o mesmo aluguel com venda mais baixa", advertiu Kruse, num recado aos donos de imóveis.