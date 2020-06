Companhia Athletica retoma atividades dia 12 de junho em Porto Alegre

retorno gradual de clubes sociais e academias em Porto Alegre, a Companhia Athletica, localizada no Bairro Shopping Sul, retomará as atividades no dia 12 de junho. Será a primeira das 17 unidades da rede no Brasil a reabrir. Na esteira do

Conforme a Cia Athletica, os protocolos de saúde que serão adotados seguem as recomendações da Associação Brasileira de Academias (Acad), que baseia suas orientações de acordo com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Sendo assim, funcionários e personals trainers da academia vão fazer uso de equipamentos de proteção individual (Epis), como máscaras, para atender os alunos.

Catorze totens com álcool em gel estarão disponíveis aos frequentadores, com comando de sensor das mãos. E a fim de controlar o acesso e a ocupação da academia, três monitores vão estar instalados na entrada do local.