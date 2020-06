Projeto quer garantir isenção de imposto sobre doação nas iniciativas do coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A bancada do Novo na Assembleia Legislativa protocolou um projeto de lei para isentar o imposto sobre doações nas iniciativas voltadas para o combate à covid-19. O projeto, de autoria do deputado Giuseppe Riesgo, quer desobrigar a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) até o final de 2020 para doações a hospitais ou instituições privadas que mantém hospitais de campanha.

De acordo com o parlamentar, a realidade imposta pela pandemia de coronavírus tem gerado respostas positivas de toda a nossa sociedade, de pessoas físicas e jurídicas, através de diversas formas de doação. “Atualmente, em grande parte das transmissão de bens incide o ITCD, o que torna mais oneroso o resultado dessa prática. Com o projeto, queremos aumentar o alcance do auxílio das doações por todo o Estado”, pontua.