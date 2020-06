Bolsas asiáticas fecham em alta, em semana marcada por otimismo com recuperação

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (5), encerrando uma semana amplamente positiva, à medida que novos estímulos monetários e fiscais reforçaram expectativas de recuperação da economia global após o choque do coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,74% em Tóquio hoje, a 22.863,73 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,66% em Hong Kong, a 24.770,41 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,43% em Seul, a 2.181,87 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,76% em Taiwan, a 11.479,40 pontos.

Na China continental, o dia foi de altas modestas, em parte sustentadas por uma contínua entrada líquida de recursos externos. O Xangai Composto subiu 0,40%, a 2.930,80 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,22%, a 1.856,61 pontos.

O gradual processo de reversão de medidas de bloqueio motivadas pela covid-19 em várias partes do mundo e novas iniciativas no sentido de superar a brutal crise provocada pela doença alimentaram o apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico ao longo da semana.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu ampliar seus estímulos monetários, em mais uma tentativa de amenizar o impacto do coronavírus. Nos últimos dias, o governo da Coreia do Sul propôs um orçamento suplementar com o mesmo intuito e o BC da Austrália - conhecido como RBA - manteve juros, mas avaliou que a economia local pode ter se deteriorado menos do que se estimava inicialmente.

Ações de empresas aéreas se destacaram na Ásia hoje, com saltos que variaram de 5% a mais de 10%, um dia após a o governo da China permitir que companhias dos EUA e de outros países retomem alguns voos para a nação asiática. A decisão veio menos de 24 horas após o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado barrar voos comerciais chineses para os EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu pelo quinto pregão consecutivo, o que não acontecia desde janeiro, quando o surto do coronavírus começou a derrubar os mercados globais. O S&P/ASX avançou 0,12% em Sydney nesta sexta, a 5.998,70 pontos.

Investidores na Ásia e no Pacífico estão na expectativa agora para o relatório de emprego dos EUA, o chamado "payroll", que será divulgado às 9h30min (de Brasília) e mostrará os efeitos da Covid-19 no mercado de trabalho da maior economia do mundo.