Índice de Confiança dos Empresários do Comércio do RS tem a maior queda da série

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC-RS) de maio mostra como a confiança despencou com a intensificação das consequências da pandemia e das medidas de distanciamento social. Com a maior queda na comparação mensal (-17,8%) desde o começo da série (em março de 2011), o ICEC caiu para o campo pessimista ao passar de 114,2 pontos em abril para 94,5 pontos em maio. No mês anterior à queda havia sido de 8,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (4) pela Fecomércio-RS.

Todos os componentes do ICEC tiveram forte retração, com recuos na margem de 22,2% nas condições atuais (ICAEC), queda que derrubou o indicador para o patamar pessimista em 78,9 pontos, de 18,0% nas expectativas (IEEC), único indicador que permanece no campo otimista com 116,4 pontos, e de 10,8% nos investimentos (IIEC), que marcaram 88,3 pontos. Entre todos os subíndices, as avaliações sobre a situação atual e as expectativas para a economia foram os que mais puxaram o ICEC para baixo, com retrações na comparação mensal de 35,3% e 24,4%, respectivamente.

Conforme explicou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, no final de março ainda era incerta a duração do isolamento social. Mas, ao entrar em abril, os efeitos do prolongamento das medidas deixaram o comércio em situação ainda mais difícil, com muitos negócios buscando alternativas para tentar sobreviver de portas fechadas enquanto as perdas prosseguiam. “Esperamos que os próximos dados possam refletir um cenário em que, mesmo ainda muito difícil, sejam de perdas mitigadas com a retomada gradual e segura das atividades econômicas”, comentou.