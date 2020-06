Caixa pagará novo lote do auxílio na semana que vem

A Caixa Econômica Federal deverá iniciar, na semana que vem, o pagamento de mais um lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a milhões de trabalhadores.

O benefício é pago a informais, MEIs (microempreendedores individuais), contribuintes individuais do INSS, inscritos no CadÚnico e beneficiários do Bolsa Família durante a pandemia do coronavírus para garantir renda a famílias com dificuldades econômicas.

Ao todo, 11,1 milhões de cidadãos esperam resposta do governo ao pedido para ter o recurso. Deste total, segundo dados apresentados pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira (3), 5,8 milhões estão em primeira análise e 5,3 milhões estão em reanálise por parte da Dataprev (empresa de tecnologia do governo) e do Ministério da Cidadania.