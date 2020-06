Hique Gomez será o entrevistado, hoje, do Onne Live, no perfil do Instagram @revistaonne. A partir das 18h, ele vai abordar o porquê de a arte ser sempre o melhor antídoto à quarentena. Hique Gomez é músico, diretor, escritor, ator e comediante consagrado, um dos criadores do espetáculo Tangos & Tragédias. Recentemente,apresentava o espetáculo A Sbórnia Kontr'atracka. O editor Marcelo Tovo vai conduzir a transmissão.