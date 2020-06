Apesar da flexibilização, mais da metade dos hotéis de Porto Alegre seguem fechados

Com o impacto da Covid-19 sobre a economia e as medidas de isolamento social adotadas, mais de 50% dos hotéis de Porto Alegre ainda seguem fechados, apesar das medidas de flexibilização implementadas no Estado e na capital gaúcha.

Segundo levantamento realizado pelo Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (Shpoa), em abril eram mais de 70% dos estabelecimentos fechados. Dois meses depois, ainda é grande o percentual de hotéis sem operações, atingindo mais da metade da rede da Capital. “É grave identificarmos que ainda há um grande número de estabelecimentos fechados. A retomada da movimentação está sendo feita de forma gradual e segura, porém, ainda existe a incerteza de alguns empresários do setor em relação ao retorno do funcionamento em plena capacidade, com a demanda de público, e a situação do setor na Capital continua delicada”, afirma o presidente do Shpoa, Carlos Henrique Schmidt.

O mesmo levantamento também expôs que mais de 70% dos hotéis entrevistados não possuem previsão de reabertura. “Existem empreendimentos que planejam seu retorno às atividades apenas em agosto. Mas a maioria dos que estão fechados ainda nem sabem quando vão abrir, esse cenário ainda é preocupante. Estamos trabalhando para que possamos orientar todos os donos e gerentes do setor hoteleiro sobre como voltar a trabalhar e garantir a saúde e segurança de seus hóspedes e funcionários”, comenta o dirigente.

O Shpoa ouviu 52 estabelecimentos da rede hoteleira de Porto Alegre, em pesquisa realizada até o dia 27 de maio.