Braskem registra prejuízo de R$ 3,65 bilhões no trimestre

No primeiro trimestre deste ano, a Braskem registrou prejuízo líquido de R$ 3,65 bilhões (no mesmo período em 2019, o grupo alcançou um lucro de R$ 1,03 bilhão) De acordo com a empresa petroquímica, o desempenho decorre principalmente do impacto da variação cambial no resultado financeiro, dada a depreciação do real e do peso mexicano (a companhia possui unidade no país da América do Norte) frente ao dólar ao longo do trimestre.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, a Braskem registrou Ebitda de R$ 1,3 bilhão (US$ 294 milhões), um crescimento de 32% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A operação no Brasil teve Ebitda de R$ 1,05 bilhão, registrando crescimento de 214% em relação ao último trimestre de 2019. Já a receita líquida da companhia se manteve estável em relação ao último trimestre do ano passado, atingindo R$ 12,6 bilhões. O resultado se deu, sobretudo, pelo maior volume na comercialização de resinas no mercado brasileiro, de polipropileno (PP) nos EUA e na Europa e de polietileno (PE) no México, além de menores despesas com vendas, gerais e administrativas. “A Braskem segue focada na disciplina de alocação de capital como forma de manter a sua posição robusta de caixa para que possamos enfrentar esse momento de crise global”, afirma o presidente da empresa, Roberto Simões.