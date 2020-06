Debates virtuais

Acontece hoje mais uma edição do Lide Talks, com o vice-governador Ranolfo Vieira Junior; o comandante da Brigada Militar, Rodrigo Mohr Picon; a chefe da Polícia Civil, Nadine Tagliari Farias; e o presidente do Grupo Epavi, Wagner Machado. O tema é Projetos e desafios do sistema de segurança para o Rio Grande do Sul. Também hoje, através do Facebook da Federasul, Covatti Filho, secretário da Agricultura, é o palestrante do Tá na Mesa, falando sobre as boas notícias advindas do agronegócio em meio à quarentena.