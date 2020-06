Arte contemporânea

A Galeria de Arte Paulo Capelari inaugura amanhã, às 10h, exposição em homenagem a Milton Kurtz (in memoriam). A mostra pode ser visitada no site galeriavirtualpaulocapelari.com, e também presencialmente. Arquiteto e artista plástico, Kurtz desenvolveu sua técnica voltada para o desenho, com fortes referências da mídia de massa. A exposição tem curadoria do leiloeiro Daniel Chaieb e do galerista Paulo Capelari, com desenhos e pinturas produzidas entre 1978 e 1989.