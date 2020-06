Mesmo indefinida, Expointer 2020 é pauta de reunião

Uma reunião na tarde desta terça-feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, entre as diferentes áreas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), discutiu questões administrativas e estruturais para a realização da Expointer.

A Expointer ocorrerá durante o mês de setembro, ainda sem data precisa, e não mais no final de agosto, como inicialmente previsto. Também estão sendo estudados e projetados diferentes cenários, de acordo com a situação epidemiológica do momento: bandeira amarela ou laranja, ou outra bandeira. E está em discussão como será o acesso do público, se com maior ou menor restrição.

Essas definições serão mais bem avaliadas em reunião a ser agendada com a Secretaria Estadual da Saúde. "Todas as medidas quanto à segurança sanitária do parque, no caso de realização da Expointer, serão tomadas em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, para que não se corra nenhum risco e para que possamos garantir a segurança para os frequentadores do parque", afirma o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

Participaram da reunião com o secretário Covatti Filho: o secretário-adjunto Luís Fernando Rodrigues; o subsecretário do parque, José Arthur Martins; os diretores do parque Flávio Pradié e Vandré Padilha; o coordenador jurídico da secretaria, Fernando Witt; e o assessor do parque, Sandro Schlindwein.

A Expointer é a maior feira do setor agropecuário do Sul do Brasil. No ano passado, recebeu mais de 415 mil visitantes. A mostra registrou faturamento de R$ 2,69 milhões, entre animais, máquinas, produtos da agricultura familiar, artesanato e veículos.