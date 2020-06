Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo por retomada econômica

As bolsas da Europa fecharam em forte alta nesta terça-feira (2) em meio ao otimismo de investidores com o processo de relaxamento das medidas de distanciamento social impostas pelo coronavírus, que abre caminho para a retomada da economia. Apesar do clima de tensões sociais nos Estados Unidos, o índice Stoxx 600 encerrou com ganho de 1,57%, a 359,77 pontos.

"O otimismo com as ações não vai desaparecer, à medida que as preocupações com a pandemia diminuem e que a crise nacional (nos EUA), que inclui saques, incêndios e violência, deve ser temporária", avalia o analista de mercado financeiro da Oanda, Edward Moya.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,87%, 6.220,14 pontos. A imprensa britânica informa que o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, prepara um novo pacote fiscal, a ser divulgado em julho, para conter os efeitos econômicos do coronavírus. Segundo o Financial Times, o primeiro-ministro Boris Johnson deve fazer um discurso, este mês, encorajando trabalhadores a retomarem ao trabalho.

No resto do continente, o ambiente também foi favorável aos negócios, sobretudo após o jornal chinês Global Times revelar que a China pretende seguir com as compras de soja americana, em um gesto que pode ajudar a arrefecer as tensões comerciais entre as duas maiores economias do planeta. Em Paris, o CAC 40 subiu 2,02%, a 4.858,97 pontos.

Já em Frankfurt, o DAX registrou alta de 3,75%, a 12.021,28 pontos. O papel da Lufthansa saltou 3,41%, repercutindo aprovação, pelo conselho de supervisão da aérea, de pacote de 9 bilhões de euros em assistência financeira do governo da Alemanha.

Em Milão, o FTSE MIB ganhou 2,42%, a 18.971,09 pontos. Ações ligadas ao setor financeiro puxaram o movimento ascendente, com a seguradora Unipol saltando 5,92% e o banco Mediobanca subindo 2,16%.

Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 2,59%, a 7.408,10 pontos, enquanto, em Lisboa, o PSI 20 subiu 4.557,20 pontos, na máxima do dia.