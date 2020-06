Praia de Belas Shopping implementa compras por WhatsApp e entregas por drive thru

O Praia de Belas Shopping está disponibilizando a opção de compras por drive-thru. Todo o processo de venda e negociação é feito pelo WhatsApp.

O shopping implementa a iniciativa desde sua reabertura, no dia 22 de maio. Basta consultar a relação das lojas participantes e o telefone para contato. Após realizar a compra pelo WhatsApp diretamente com o lojista, é só ir até o estacionamento do subsolo do Praia de Belas para retirar na data e horário combinados.

O cliente deve se dirigir à ala norte (setor A5) do estacionamento, onde vagas foram delimitadas com a sinalização “Drive Thru”. O serviço funciona entre 12h e 20h, acompanhando o horário atual e reduzido de funcionamento.

Segundo o estabelecimento, todos os produtos e embalagens são higienizadas. O uso de máscara, luvas e álcool em gel é obrigatório para os lojistas.