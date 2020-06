Banrisul Corretora de Valores lança aplicativo para investimentos em renda variável

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Banrisul Corretora de Valores lançou o seu aplicativo para os clientes realizarem investimentos e acompanharem o mercado de renda variável. Na nova ferramenta, os investidores poderão comprar e vender ações, fundos imobiliários e ETFs (fundos de índice); examinar a sua carteira e as cotações dos papeis em tempo real; e analisar, comprar e vender pelo gráfico.

Para o diretor-presidente da Banrisul Corretora, Nilvo Fries, o lançamento do app é um passo importante na modernização dos serviços da empresa. “Estamos colocando à disposição dos nossos clientes uma alternativa eficiente e ágil, proporcionando condições para efetuarem suas operações onde estiverem”, salientou.

O App Banrisul Corretora está disponível nas lojas de aplicativos Play Store e App Store. Para acessar os serviços digitais, o cliente informa os mesmos dados de usuário e senha usados no Home Broker. Os interessados que ainda não são clientes da Banrisul Corretora de Valores devem contatar com o gerente das agências do Banrisul para fazerem o seu cadastro.