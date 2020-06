Bolsas asiáticas sobem com expectativa de recuperação econômica pós-coronavírus

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (2), sustentadas por expectativas de que a economia global se recupere em meio a gradual reversão de medidas de quarentena em vários países, após o choque da pandemia de coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,19% em Tóquio hoje, a 22.325,61 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,20%, a 2.921,40 pontos, e o Hang Seng se valorizou 1,11% em Hong Kong, a 23.995,94 pontos.

Investidores monitoram sinais de recuperação econômica em meio aos esforços globais de retomar a atividade após os bloqueios motivados pela covid-19. Dados da IHS Markit mostraram ontem que o setor manufatureiro da China voltou a se expandir em maio, enquanto o da zona do euro e do Reino Unido se contraíram em ritmo menor.

Hoje, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) avaliou que "é possível que a profundidade da crise econômica (do país) seja menor do que se estimava anteriormente", ao manter seu juro básico na mínima histórica de 0,25% pelo terceiro mês consecutivo.

Em outras partes da Ásia, o Shenzhen Composto - índice chinês de menor abrangência - teve alta de 0,20% nesta terça, a 1.846,66 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 1,07% em Seul, a 2.087,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,44% em Taiwan, a 11.127,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, na esteira da avaliação econômica mais positiva do RBA. O S&P/ASX avançou 0,27% em Sydney, a 5.835,10 pontos.

Quando os mercados da Ásia e do Pacífico já haviam encerrado os negócios, o jornal chinês Global Times noticiou que a China continua comprando soja dos EUA, ao contrário do que a Bloomberg relatou ontem. Nas últimas semanas, tensões entre EUA e China relacionadas à autonomia de Hong Kong geraram temores de que o acordo comercial de "fase 1" assinado pelas duas potências no começo do ano pudesse ser prejudicado.