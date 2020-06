Vitor Koch retorna ao comando da FCDL-RS

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, reassumiu seu cargo à frente da entidade na quinta-feira da semana passada, após extinção da Junta Governativa que estava tocando a entidade nos últimos meses.

Koch retorna ao comando da FCDL-RS seguindo sua linha de trabalho focada no desenvolvimento do movimento lojista do Rio Grande do Sul e na força do associativismo para ajudar o varejo a superar os obstáculos decorrentes da pandemia da Covid-19 e seus graves reflexos na economia do Rio Grande do Sul e do Brasil.

"A paralisação da economia não pode ser a maneira correta de se enfrentar a Covid-19. Isso já está sendo mais grave para a sociedade brasileira do que a própria pandemia. Vamos pleitear todas as alternativas que possam viabilizar a normalidade do trabalho ao varejo gaúcho", afirmou.