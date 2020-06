Dia dos Namorados deve movimentar o varejo gaúcho

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços (Fecomércio-RS) aponta que, mesmo economizando ou evitando sair de casa em virtude da pandemia do novo coronavírus, 62,3% dos entrevistados afirmam que irão comprar presentes para o Dia dos Namorados. Entre os que disseram que não iriam adquirir presentes, 18,1% apontaram a Covid-19 como causa.

Essa será a primeira data comemorativa que contará com todo o comércio gaúcho reaberto após o início da pandemia de Covid-19. A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (1º) foi realizada entre os dias 11 e 25 de maio, por telefone em virtude das medidas de isolamento, nas cidades de Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.

Neste ano, o número médio de presentes será de 1,12 unidade, com a média masculina (1,14 unidade) sendo ligeiramente superior à feminina (1,09 unidade). O gasto médio por pessoa deverá ser de R$ 153,39. Os homens deverão apresentar um gasto médio de R$ 184,01, enquanto as mulheres gastarão R$ 130,59. Quanto às classes de renda, os consumidores da classe baixa, média e alta pretendem gastar R$ 155,67, R$ 130,83 e R$ 225,76, respectivamente. O presente, em média, custará R$ 137,43. Os homens devem adquirir presentes com preço médio de R$ 160,87, enquanto as mulheres pretendem gastar R$ 119,14, na média, em cada item.

Na comparação com o Dia dos Namorados do ano passado, a maioria (52,3%) dos entrevistados apontou que tem a intenção de gastar valor menor ao desembolsado no ano anterior. Essa queda do consumo sofreu forte influência dos efeitos econômicos do coronavírus. Entre os entrevistados, 51,4% indicaram ter alterado a decisão de gasto em virtude da crise da covid-19. Entre os entrevistados, 63,1% indicaram ter sua renda reduzida em função da pandemia.

Os tipos de presentes mais frequentes serão vestuário (27,4%), perfumes e cosméticos (19,5%), calçados (12,9%) e chocolates (7,4%), que deverão ser adquiridos em sua extensa maioria (83,5% dos casos) com no máximo uma semana de antecedência. As lojas do centro das cidades (29,4%), seguidas pelos Shopping Centers (21,6%) e internet (19,5%) são os locais preferidos para as compras, que devem ser feitas à vista pela maioria (71,9%).

Entre os entrevistados, 57,4% das pessoas pretendem proporcionar algum evento especial em comemoração ao Dia dos Namorados em 2020. Diferentemente de edições anteriores da pesquisa, a grande maioria (84,9%) deve optar por almoço/jantar em casa. A pesquisa aponta ainda que 75,1% dos entrevistados afirmaram que alteraram o evento especial em virtude da pandemia.

Segundo o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, o consumidor está com menos dinheiro e muito mais cauteloso nas suas decisões. "Vender de portas abertas já é um desafio, de portas fechadas era quase impossível. Precisamos aproveitar essa oportunidade para mostrar que o varejo gaúcho está preparado para atender com segurança e qualidade à sua clientela. Precisamos, de forma urgente, aumentar o ritmo das vendas no varejo gaúcho”, completou.