Em seu atelier

Durante o período de quarentena, a artista plástica Bianca Santini iniciou a produção de uma nova série de trabalhos intitulada A luz. A inspiração surgiu da intenção de trazer a consciência sobre o poder da luz e a energia que existe dentro de cada indivíduo. São pinturas em tinta acrílica, pigmentos especiais, pó de ouro, prata, purpurinas e resinas que remetem a partículas, ondas, fibras de energia com delicadeza e beleza. As obras estão em exposição virtual e futuramente nas galerias. Bianca iniciou aos seis anos de idade no Centro de Desenvolvimento da Expressão e, em 1985, ingressou no atelier de pintura de Malu Soeiro. A artista realizou diversos cursos e trabalhos, sempre ao lado de artistas renomados, como Paulo Porcella, Dayse Viola, Ana Petini, Lou Borghetti, Clara Pechansky, Júlio Ghiorzi, Maria Helena Bernardes e André Severo.