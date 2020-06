O antigo desejo de contar a trajetória da atriz Deborah Finocchiaro em um filme acabou se realizando por vias não convencionais para o diretor Luiz Alberto Cassol. No final de março, o documentário foi gravado, cada um na sua casa. Deborah! O ato da casa será lançado no segundo semestre, e é resultado de trocas sobre o momento do Brasil, sobre confinamento, o uso da internet e todas as formas de arte e como ela é capaz de se reinventar.