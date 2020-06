O filósofo Luiz Felipe Pondé e o escritor Leandro Narloch participam da edição de estreia do Fórum da Liberdade Talks, que acontece hoje, às 19h30min, numa iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais. O painel virtual terá como tema Além da quarentena e poderá ser acompanhado no perfil do Fórum da Liberdade no YouTube e no Facebook. A mediação será da presidente do IEE, Júlia Evangelista Tavares, e do vice, Gabriel Picavêa Torres.