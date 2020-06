Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Áries: As novas propostas para o trabalho passam pelo crivo do quanto se articulam com o conjunto de sua realidade e dos relacionamentos. Um trabalho não vive isolado.

Touro: Coloque suas ideias em prática, teste-as perante situações que tem em mãos. Assim, poderá forjar com realismo os pensamentos e os valores a lhe orientar daqui para frente.

Gêmeos: Para jogar coisas fora, você terá que se livrar do apego profundo que tem a algumas delas, sejam pessoas, situações ou mesmo objetos. Mas é o mais saudável a fazer.

Câncer: Os relacionamentos colocam-no em xeque quanto ao que você pretende mesmo com eles. Vá conversando aos poucos, tateando o que pode ser feito.

Leão: Veja quem pode cooperar com sua rotina e seu trabalho. Hoje, você trabalha melhor quando com alguém ao seu lado, braços dados, cooperativamente.

Virgem: Vontade sem ação não é vontade, é apenas intenção, um passo anterior. Coloque em prática as motivações que lhe comovem nestes dias. Nem que seja em pequenos gestos.

Libra: Para sua casa e vida em família ter mais graça é preciso fazer algo divertido mesmo. Ocupe-se com o aspecto lúdico das relações familiares e outras portas se abrirão.

Escorpião: Para começar algo novo, volte--se para dentro e concentre forças. Cultive consigo mesmo as motivações legítimas que surgem em seu coração. Permaneça na força do coração.

Sagitário: Para firmar e melhorar a condição material, pense em realizar boas trocas e ações comerciais. Dinheiro parado perde valor. Dinheiro em movimento cresce mais.

Capricórnio: As condições práticas colocam freios à ação livre de sua vontade. É preciso negociar com boa vontade, adaptando-se para que os desejos do coração se realizem.

Aquário: Parte dos problemas que tem a resolver ou administrar depende de você mesmo. Use a inteligência para discernir problemas dos quais pode realmente cuidar e cuide.

Peixes: Você tem grandes inspirações do que quer para o futuro. O diacho é passar pela porta estreita de começar grandes planos estreitando-se para caber na realidade imediata.