Mapa divulga consórcios selecionados para projeto que beneficiará agroindústrias

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou a lista com os 12 consórcios públicos selecionados para o projeto piloto que visa ampliar o mercado nacional de produtos de origem animal das agroindústrias de todo País. No Rio Grande do Sul foram escolhidos o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA) e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jucuí (CIVJacuí)