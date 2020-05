Prazo para atualização do rebanho termina domingo

Termina neste domingo (31) o prazo para os criadores de animais do Rio Grande do Sul realizarem a Declaração Anual do Rebanho. A medida é obrigatória para proprietários de todas as espécies de produção, como bovinos, ovinos, suínos, equídeos, aves e peixes. Até a última segunda-feira (25), a declaração de quase 70% dos produtores já havia sido registrada no Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

O produtor que não entregar a declaração até domingo (por vias digitais), está sujeito a advertência e multa. O documento impresso para declaração de rebanho pode ser retirado até esta sexta-feira nas Inspetorias de Defesa Agropecuária e também há a possibilidade de imprimir o arquivo disponível no item 6 deste link no site da Seapdr , e enviar o documento preenchido para o contato da inspetoria local.

O presidente do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa-RS), Rogério Kerber destaca a importância do produtor rural realizar esse procedimento, como forma de fornecer ao Serviço Veterinário Oficial as informações necessárias para o prosseguimento das políticas de avanço de status sanitário. “A sanidade animal é responsabilidade de todos e o papel do produtor é simples e pode ser resolvido de várias formas, mesmo em tempos de pandemia”, alerta.