Caixa libera saque da segunda parcela do auxílio emergencial neste sábado

Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00 que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e fizeram o cadastro por meio do site www.auxilio.caixa.gov ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial vão poder sacar, a partir deste sábado (30), a segunda parcela da ajuda em dinheiro. Para evitar aglomeração e filas, a Caixa vai abrir 2.213 agências em todo o País das 8h às 12h para atendimento exclusivo do auxílio emergencial. O benefício é voltado para trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e MEIs (microempreendedores individuais).

Além disso, o banco escalonou os pagamentos. Neste sábado (30), poderão sacar apenas os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Essa regra vale também para quem indicou contas de outros bancos para receber a ajuda.

Para quem indicou contas de outros bancos ou para quem tem poupança na Caixa, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar.

Segundo a Caixa, todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente. O banco fechou parceria com cerca de 1.200 prefeituras em todo o País para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Até quinta-feira (28), 57,9 milhões de pessoas já tinham recebido ao menos uma das duas parcelas do auxílio emergencial. Há no País 59 milhões de cidadãos considerados aptos para receber o benefício.

Outros 42 milhões de solicitações foram negadas porque, segundo a análise realizada pela Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência), os requisitantes não têm direito ao benefício.

Ao todo, 106,5 milhões de benefícios foram solicitados, dos quais 101,2 milhões já foram analisados.

A Caixa ainda realiza a primeira análise de 5,3 milhões de requerimentos e está fazendo a reanálise, pela segunda ou terceira vez, de outros 5,1 milhões de pessoas que se candidataram a receber o auxílio emergencial.