Servidores municipais de Porto Alegre serão pagos nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre paga integralmente a folha do funcionalismo do mês de maio nesta sexta-feira (29). Ao todo, serão pagos R$ 225,1 milhões a 33.346 matrículas.

De acordo com a secretária em exercício da Fazenda, Liziane Baum, mesmo com a queda das receitas e o aumento nas despesas causadas pela pandemia do novo coronavírus, o pagamento em dia da folha está sendo priorizado pela Administração Municipal. “Estamos reprojetando as finanças para manter o funcionamento dos serviços prestados à população", afirma a secretária.

O crédito na conta de todos os servidores municipais deverá ocorrer até às 12h desta sexta-feira, último dia útil do mês. O pagamento em dia da folha dos servidores é decorrente do ingresso da antecipação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020, dos ajustes nas receitas e despesas feitos pelo governo e das reformas estruturais aprovadas na Câmara.