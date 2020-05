Pedidos de recuperação judicial sobem 20,6% no Estado em 2020

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O número de recuperações judiciais solicitadas por empresas no Rio Grande do Sul aumentou 20,6% em 2020. Foram 41 requisições entre janeiro e abril deste ano, contra 34 no mesmo período de 2019, segundo levantamento realizado pela Serasa Experian.

Apenas em abril, seis empresas solicitaram recuperação judicial, contra quatro em março. Já em comparação com abril de 2019, houve redução, uma vez que no mesmo mês do ano passado ocorreram nove pedidos.

Em relação às falências, 12 empresas gaúchas tiveram a condição decretada entre janeiro e abril de 2020, contra 31 no mesmo período do ano passado, uma queda de 61,3%. Além disso, apenas uma companhia solicitou falência durante os quatro primeiros meses do ano (em março), enquanto 16 fizeram o pedido entre janeiro e abril de 2019.