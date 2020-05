uber cria fundo

A Uber criou um fundo de R$ 25 milhões que está sendo usado para apoiar os mais de 1 milhão de brasileiros que usam o app como motoristas e entregadores para gerar renda. Um segundo pacote, de R$ 7 milhões, virá para apoiar a comunidade em geral, com o custeio de viagens de Uber a doadores de sangue, viagens para profissionais de saúde e com o apoio a restaurantes cadastrados no Uber Eats. Na semana passada, a Uber anunciou os números globais: US$ 19 milhões investidos.