Ouro fecha em leve queda, com foco em reabertura, tensões EUA-China e Trump

O contrato futuro de ouro fechou em leva queda nesta quarta-feira (17), dia de notícias mistas no cenário internacional e mercado acionário volátil. Não houve uma busca pela segurança do ouro, embora a escalada nas tensões entre Estados Unidos e China esteja aumentando. Declarações do presidente americana, Donald Trump, no Twitter sobre, insinuando fechamento de redes sociais nos EUA, confundiram o cenário de otimismo com a reabertura de negócios e a retomada econômica.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto encerrou em queda de 0,08%, a US$ 1.726,80 a onça-troy.

"O clima nos mercados reflete as expectativas de um ambiente econômico melhorado", afirma Carsten Menke, analista do Julius Baer. "Os riscos aumentam e, como imagem espelhada, o ouro vem perdendo terreno ultimamente", afirma.

O Commerzbank destaca a queda na demanda por ouro na China, e o aumento da oferta com a retomada das operações de refino na Suíça. "As refinarias suíças de ouro puderam retomar a produção no início de abril, após duas semanas de interrupção. Somente em abril, as participações da Comex mais que dobraram, atingindo 20 milhões de onças", avalia.

O ritmo de queda dos preços do ouro, no entanto, diminuiu à medida que as tensões entre os EUA e a China aumentaram, depois que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou que Hong Kong não é mais autônoma da China. O secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, afirmou que a Casa Branca estuda um "cardápio" de possíveis sanções a Pequim. O governo Trump pode revogar o tratamento especial para a economia da província.

Vice-presidente executivo da GoldMining Inc, Jeff Wright espera ver um "retorno" nos preços do metal preciosos com o aumento das tensões EUA-China. Ele avalia que "dados econômicos ruins nos próximos dias" devem aumentar a demanda por ouro como refúgio.

*Com informações da Dow Jones Newswires