Sulgás oferece desconto a clientes que enviarem medição do consumo de gás natural

A Sulgás está oferecendo medição de consumo de gás natural aos clientes que não tenham medição remota nos segmentos residencial, comercial e industrial.

Os consumidores selecionados já foram comunicados pela empresa e poderão participar novamente do projeto, informando a leitura de consumo diretamente no Portal do Cliente ou no App Sulgás Digital, reduzindo, assim, a circulação nas unidades de consumo.

O cliente que enviar a medição entre os dias 25 e 27 de cada mês, e tiver a informação validada pela Sulgás, receberá ainda um desconto de R$ 23,90 na fatura correspondente. Caso a fatura seja inferior ao valor, o desconto será igual ao total cobrado.