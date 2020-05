Porto Alegre tem maior queda no valor de venda de imóveis comerciais em abril

Porto Alegre registrou a maior queda de preço nos imóveis comerciais colocados à venda em abril (-0,36%) dentre as cidades pesquisadas pelo FipeZap. Para locação, houve alta de +0,18%. Os preços médios de venda e de locação comercial oscilaram perto da estabilidade no mês, em -0,09% e +0,04%, respectivamente, mostrou o índice.

A queda no preço médio de venda reflete recuo em quase todas as cidades monitoradas. Junto com Porto Alegre, se destacam Brasília (-0,30%) e Belo Horizonte (-0,26%). Apenas três cidades mostraram elevação no preço médio de venda: Florianópolis (+1,14%), Campinas (+0,24%) e Curitiba (+0,09%).

Na capital gaúcha, os valores mais caros para venda de salas comerciais por metro quadrado estão nos bairros Santana (R$ 13.029,00/m²), Jardim Europa (R$ 12.511/m²), Praia de Belas (R$ 11.373,00/m²), Teresópolis (R$ 11.358,00/m²) e Independência (R$ 11.330,00/m²). Navegantes (R$ 3.158,00/m²), Cavalhada (R$ 3.598,00/m²), Centro Histórico (R$ 3.795,00/m²), Bom Jesus (R$ 4.201,00/m²) e Sarandi (R$ 4.469,00/m²) são os mais baratos. O preço médio é de R$ 7.225,00/m² na Capital.

Nos imóveis para aluguel, Brasília (-1,11%), Curitiba (-0,82%) e Salvador (-0,29%) registraram as maiores quedas. Belo Horizonte (+0,29%), São Paulo (+0,28%) e Campinas (+0,22%) anotaram as principais altas.

Os metros quadrados mais caros na capital gaúcha para locação estão nos bairros Jardim Europa (R$ 61,44/m²), Chácara das Pedras (R$ 56,30/m²), Praia de Belas (R$ 54,69/m²), Santana (R$ 54,49/m²) e Boa Vista (R$ 52,18/m²). Na outra ponta, concentram os valores mais baratos Jardim Itu (R$ 17,19/m²), Santa Cecília (R$ 17,50/m²), Sarandi (R$ 17,98/m²), Vila Ipiranga (R$ 18,13/m²) e Partenon (R$ 18,33/m²). O preço médio de locação em Porto Alegre é de R$ 30,54 por metro quadrado.

São Paulo se destacou no mês com o maior valor médio tanto para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² (R$ 9.550/m²), quanto para o aluguel do mesmo segmento (R$ 43,50/m²).

O preço médio de venda de imóveis comerciais acumula queda nominal de 2,44% nos últimos 12 meses, enquanto o preço médio de locação comercial apresentou variação de -0,18% no mesmo horizonte. Porto Alegre tem a queda mais intensa neste recorte, de 5,20%.