Dólar volta a cair em meio a otimismo externo e deflação recorde do IPCA-15

O dólar recua ante o real e no exterior, em meio ao otimismo com uma nova vacina experimental contra a Covid-19. Investidores olham ainda a queda dos juros futuros, na esteira da deflação de 0,59% do IPCA-15 de maio, no menor nível desde a implantação do Plano Real. Em abril, o IPCA-15 recuou 0,01%. Além de aliviar os juros, o indicador reforça a expectativa de corte da Selic em junho.

Às 9h32min, o dólar à vista caía 1,65%, a R$ 5,3686. O dólar futuro para junho cedia 1,29%, a R$ 5,3745.

O resultado do IPCA-15 também ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam desde uma queda de 0,57% a estabilidade (0,00%). Com o resultado, o IPCA-15 acumula um aumento de 0,35% no ano de 2020. A taxa em 12 meses ficou em 1,96%. As projeções iam de avanço de 1,98% a 2,56%, com mediana de 2,08%.

Já o INCC-M acelerou ligeiramente para 0,21% em maio, ante 0,18% em abril. Mais cedo foi revelado que o IPC-S registrou deflação em todas as sete capitais pesquisadas pela segunda vez consecutiva na terceira quadrissemana de abril. É a primeira vez na série do indicador em que todas as cidades têm taxas negativas em duas divulgações seguidas.