Inflação de Porto Alegre registra variação de -0,59% na 3ª semana de maio, divulga FGV

A inflação de Porto Alegre recuou na terceira semana de maio, passando de uma taxa de -0,37% para -0,59%, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (26). A apuração consta do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), divulgado semanalmente pelo instituto. No geral, o indicador variou de -0,53% para -0,57%.

Sete dos oito grupos que fazem parte do cálculo das despesas do IPC-S tiveram desaceleração na capital gaúcha, com destaque para Vestuário (-0,36% para -0,79%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,52% para 0,14%). Comunicação foi o único grupo a não registrar variação na taxa (0,00%).

Considerando todas as sete capitais pesquisadas pela FGV, quatro apresentaram recuo nas taxas, incluindo Porto Alegre. Foram elas: Salvador (-0,30% para -0,32%), Belo Horizonte (-0,60% para -0,77%) e Rio de Janeiro (-0,09% para -0,13%). Já Brasília (-1,08% para -0,90%), Recife (-0,31% para -0,20%) e São Paulo (-0,72% para -0,70%) mostraram leve acréscimo em suas taxas.