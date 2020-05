Larissa Marques, fundadora da Haro&Co, criou o Bride Planner, produto on-line, prático e acessível para casamentos. Uma consultoria virtual que auxilia os noivos a organizarem seu próprio casamento.

Daniel Chaieb promove hoje, as 14h, um leilão presencial e on-line de curiosidades. Entre os lotes estão alguns instrumentos musicais e um item muito curioso: um antigo taxímetro.

O campo de golfe do Porto Alegre Country Club está liberado para jogo em nove buracos, com horários especiais de saída. Estão retomando gradualmente as atividades esportivas de acordo com o regulamento.

João Bins Martins Sayão graduou-se em Business end Administration pela Florida International University - FIU. Seu próximo passo é estudar para o CFA - Chartered Financial Analist.