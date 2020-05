A pandemia de Covid-19 mudou o calendário de eventos realizados no mundo inteiro. Com o 10º Brazil Wine Challenge não foi diferente. A Associação Brasileira de Enologia (ABE), promotora do concurso, transferiu a data para 13 a 16 de outubro. Com isso, o prazo para importadoras e vinícolas do mundo todo inscreverem suas amostras foi estendido até 15 de agosto, podendo ser feitas pela internet.