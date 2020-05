Descubra como acessar conteúdos exclusivos da Netflix através de uma VPN

É sexta-feira à noite e você quer assistir It's Always Sunny in Philadelphia. Em que tipo de histórias hilárias a gangue vai entrar nesta semana? Ou talvez você goste mais de How I Met Your Mother. O Neil Patrick Harris é realmente engraçado.





Mas espere um segundo - você é azarado o suficiente para morar no Brasil. As restrições de direitos significam que uma série de ótimos programas não está disponível para exibição on-line no Brasil; portanto, alguns dos melhores conteúdos da Netflix estão fora dos limites, sendo assistidos por suas versões britânicas, americanas ou australianas.





Então, como você pode assistir à Netflix do Reino Unido no Brasil? Ou Netflix dos EUA? Ou qualquer programa que você queira assistir ao redor do mundo?





VPN É simples. Tudo que você precisa é um VPN. O que é um? Boa pergunta. VPN significa Rede Privada Virtual, em português.





Uma VPN fornece uma capa de invisibilidade online, conectando você a servidores seguros que ocultam seu verdadeiro endereço de IP. Isso torna anônima sua atividade na Internet, mantendo partes indesejadas, como seu provedor de serviços de Internet, hackers, o governo e sua ex-namorada, fora da sua atividade online. E a Netflix não verá mais seu endereço de IP brasileiro, mas um endereço anônimo de outro país de sua escolha.





melhor VPN para a Netflix Qual é o? Existem muitos provedores de VPN simples de usar e instalar, mas eles têm prós e contras. A própria Netflix faz o possível para bloquear os usuários de VPN, por isso, se você quer assistir Doctor Who, é melhor optar por uma VPN que esteja combatendo isso.





O ExpressVPN é provavelmente a sua melhor aposta, de acordo com a VPNoverview testador e agregador confiável. ExpressVPN é um nome estabelecido no mercado de VPN, com um serviço acessível, confiável e fácil de usar. Eles têm uma enorme rede de mais de 3 mil servidores em 94 países, para que você possa estar virtualmente onde quiser, em termos de endereço IP e, anonimamente, fazer toda a navegação, streaming e download desejados em alta velocidade em até cinco dispositivos.





Um dos pontos fortes do serviço ExpressVPN é que eles sempre têm servidores que permitem acessar a Netflix sem problemas, de qualquer país da sua escolha, com total segurança.





As credenciais de segurança e criptografia da ExpressVPN estão entre as melhores do mercado, segundo a VPNoverview, com atualizações consistentes para ficar por dentro das táticas de bisbilhotagem mais avançadas que governos, hackers e, sim, até a Netflix estão usando.





E não é complicado. O EspressVPN é fácil e intuitivo de usar, com suporte ao cliente altamente classificado, caso você esteja tendo problemas.





É por isso que o ExpressVPN é a nossa melhor opção para assistir à Netflix, independentemente do conteúdo da Netflix em que país você deseja acessar.





A VPNoverview testa e classifica os provedores de VPN com base nos principais critérios que os usuários consideram importantes - velocidade, segurança, servidores disponíveis, facilidade de uso e quaisquer opções extras oferecidas por esse provedor de VPN específico.





ExpressVPN Suas ferramentas de comparação de VPN facilitam a filtragem específica de VPNs adequados ao que você deseja usar. Portanto, se você precisar de um VPN para assistir Netflix, basta clicar nessa opção de filtro e, rapidamente, encontrará ona parte superior da tabela de comparação de vários fornecedores de VPN diferentes que podem acomodar suas necessidades.





Você estará assistindo It's Always Sunny in Philadelphia em pouco tempo!