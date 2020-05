Entidades apoiam retorno seguro das operações comerciais

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) divulgou nota manifestando seu apoio à decisão da prefeitura de Porto Alegre de liberar o funcionamento dos shoppings da capital gaúcha. Nos estabelecimentos comerciais, a lotação será de, no máximo, 50% da capacidade e a manutenção do distanciamento de 2m entre os frequentadores.

A Abrasce criou um protocolo de recomendações com o objetivo de orientar os estabelecimentos para este momento de reabertura. "Vale ressaltar ainda que os shoppings são ambientes em que as pessoas circulam de forma organizada e espaçada e estão preparados para realizar as medidas recomendadas pelas Abrasce, além de seguir as normas criadas pela Prefeitura de Porto Alegre", pontuou a entidade representativa do setor.

Para a CDL Porto Alegre, o novo decreto atende a uma demanda altamente debatida e articulada junto ao prefeito Nelson Marchezan Júnior e às demais entidades do comércio da Capital. "Avaliados os resultados da abertura inicial do comércio há cerca de 15 dias, o prefeito Marchezan cumpre com seu comprometimento neste novo passo rumo à retomada das atividades econômicas, de forma mais expansiva e totalmente responsável com a saúde e a proteção da população. Da mesma forma, os empresários da Capital se mostram satisfeitos e prontos para a reabertura, cumprindo seu papel por zelar pela segurança sanitária de funcionários e clientes", detalha o presidente da CDL POA, Irio Piva.

A entidade varejista também salienta a importância fundamental de cada lojista e empresário valorizar e colocar em prática as regras de controle e cuidados com a saúde e a higienização. "Temos agora uma chance de retomar as atividades neste novo momento, mas com ainda mais cuidados. Esta é uma responsabilidade nossa e de toda a população. A consciência precisa permear todas os setores da sociedade", acrescenta Piva.

De acordo com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, a medida é um grande avanço. "Evidente que as precauções e cuidados que vamos ter irão inibir um pouco a nossa venda, mas muito melhor do que estar fechado", diz Kruse.

Ele aponta que muitos comerciantes já buscaram soluções durante o período de fechamento, seja mudando os produtos vendidos para incluir novos itens essenciais como máscaras e álcool em gel. "Nós estamos otimistas. Abrir agora, depois de 60 dias, é fundamental para a continuidade de muitos negócios", completa.